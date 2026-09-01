"Деньги поступают на счёт, но снять их Галкин* не может": У клана Пугачёвой начались большие проблемы

"Золотое" семейство Аллы Борисовны переживает конец своей эпохи. Муж-иноагент шлёт приветы неизвестному человеку, Кристина Орбакайте ищет деньги на ремонт квартиры, а сама "примадонна" живёт на Кипре, преодолевая тяжёлые болезни.
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