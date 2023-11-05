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Не только о футболе

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«Бавария» деклассировала «Боруссию», победы «Зенита», «МЮ», «Барсы», поражение «Арсенала», Рублев уступил Джоковичу и другие новости

«Бавария» деклассировала «Боруссию», победы «Зенита», «МЮ», «Барсы», поражение «Арсенала», Рублев уступил Джоковичу и другие новости

1. В 14-м туре Мир РПЛ «Зенит» победил «Балтику» в гостях (2:0) благодаря голу Сергеева пяткой. «Ахмат» уступил «Факелу» и потерпел 5-е поражение подряд.

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Комментарии
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Лена Мисько
Марсело вчера осуществил детскую мечту: выиграл Кубок Либертадорес с родной командой ❤️ Это даже круче, чем победа с «Реалом» в ЛЧ 😉 Кстати, бразилец стал всего 14-м игроком в истории, который завоевал главные трофеи и Европы, и Южной Америки в клубном футболе 👏
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2 д.
Максим Комаров
Ни в коем случае нельзя увольнять Абасраля прямо сегодня! Еще поржали не во всех городах. Кто еще Спартак не унижал? Казань хочет, Калининград. Руки прочь от Гильерме!
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1 д.
Максим Комаров
А сверху крокодилы открыли злую пасть. С бубновой на крестовую меняем духам масть
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1 д.

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