«Бавария» деклассировала «Боруссию», победы «Зенита», «МЮ», «Барсы», поражение «Арсенала», Рублев уступил Джоковичу и другие новости

Лена Мисько Марсело вчера осуществил детскую мечту: выиграл Кубок Либертадорес с родной командой ❤️ Это даже круче, чем победа с «Реалом» в ЛЧ 😉 Кстати, бразилец стал всего 14-м игроком в истории, который завоевал главные трофеи и Европы, и Южной Америки в клубном футболе 👏

Максим Комаров Ни в коем случае нельзя увольнять Абасраля прямо сегодня! Еще поржали не во всех городах. Кто еще Спартак не унижал? Казань хочет, Калининград. Руки прочь от Гильерме!