«Бавария» деклассировала «Боруссию», победы «Зенита», «МЮ», «Барсы», поражение «Арсенала», Рублев уступил Джоковичу и другие новости

1. В 14-м туре Мир РПЛ «Зенит» победил «Балтику» в гостях (2:0) благодаря голу Сергеева пяткой. «Ахмат» уступил «Факелу» и потерпел 5-е поражение подряд.
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