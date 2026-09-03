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Путин назвал главные вызовы для России и рассказал о будущем экономики

Путин назвал главные вызовы для России и рассказал о будущем экономики

РИА Новости/Пелагия Тихонова Старт новому этапу развития Дальнего Востока был дан 3 сентября. Восточный экономический форум (ВЭФ) помог привлечь в регионы уже 25 триллионов рублей.

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