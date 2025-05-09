Байден: Трамп ослабляет НАТО и налаживает отношения с Россией

Экс-президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп ослабляет НАТО и налаживает связи с Россией. На Мюнхенской конференции 2021 года Байден подчеркнул, что США полностью поддерживают альянс, в то время как Трамп проводит переговоры с Москвой.