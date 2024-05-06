Интересная жизнь с Vera Star "Братья, подключайтесь!": Таджикистан и Киргизия уже отдали приказ диаспорам внутри России Кто-нибудь из вас задавался себе вопросом, почему руководство Среднеазиатских республик, ведет себя столь дерзко и требовательно по отношению к России именно сейчас? Ведь на фоне последних событий, они как минимум должны были позасовывать себе языки туда, откуда спустя сутки выходит переработанный организмом плов из баранины.
Приезжие опять избивают наших детей, обещая поставить всех на место
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, мастурбеки. Пора привыкнуть и готовится к худшему.
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36 мин.
сергей максимов
Кто бы ты не был. Если ты "крышуешь" чурок ты тварь!!!
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25 мин.
виктор климахин
Унизив за шугав сделав из детей покорными трусами можно творить что хотим Так ведут себя шакалы и псы бродячие басмачи душманы исламисты с игилом С детьми легче справится чем с взрослыми ТОЛЬКО УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ БАСМАЧЕЙ ИСЛАМИСТОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИ
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4 мин.
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