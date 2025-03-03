Депутат Госдумы Белик назвал демаршем курс ЕС на перевооружение

Курс Евросоюза на перевооружение — это демарш по отношению к мирным инициативам США. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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