У кого из советских генсеков была самая высокая зарплата и сколько это было бы сегодня

Зарплаты руководителей СССР часто выглядят удивительно скромно по сравнению с доходами современных глав государств и топ-менеджеров.
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