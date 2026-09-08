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Польша намерена начать испытания дальнобойных ракет

Польша намерена начать испытания дальнобойных ракет

Польша в ближайшие дни начнет испытания ракет с дальностью полета около 1000 километров, сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик на полигоне Нова-Демба.

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