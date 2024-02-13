Рост мемкоина PEPE до $1 невозможен

Криптовалюта PEPE, имеющая подавляющее количество токенов в более чем 420 трлн, сталкивается с серьезной проблемой в достижении существенного роста цен, при этом цель в один доллар практически недостижима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии