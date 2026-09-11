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Царьград

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Главное за ночь и утро 11 сентября: целевой набор мигрантов, атака дронов ВСУ на Шебекино, крупный пожар в школе в Тюмени

Главное за ночь и утро 11 сентября: целевой набор мигрантов, атака дронов ВСУ на Шебекино, крупный пожар в школе в Тюмени

Владимир Путин поддержал идею оргнабора мигрантов, дроны ВСУ атаковали регионы России - есть погибшие, крупный пожар разгорелся в Тюмени, в местной школе.

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