ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Отсутствие дискуссий о размещении ракет в ФРГ, культивация русофобии среди населения и наращивание закупок оружия является знаками потери Евросоюзом собственной независимости от Соединенных Штатов и НАТО.
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