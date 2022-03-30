Кукол "Добруша", опыт и эмоции увезли из ЕАО участники молодежного театрального фестиваля

Кукол "Добруша", опыт и эмоции увезли из ЕАО участники молодежного театрального фестиваля

В Биробиджане завершился Дальневосточный фестиваль-практикум молодёжных театров "Новое поколение ДВ".

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