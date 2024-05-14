Лидеру группы «Машина времени» Макаревичу* грозит уголовное дело за уклонение от статуса иноагента

Наказание по статье обвинения предусматривает до двух лет лишения свободы.Основателю и лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование за нарушение правил деятельности иностранного агента.
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