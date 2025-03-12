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ФСБ задержала нижегородца, переводившего криптовалюту на украинские счета

ФСБ задержала нижегородца, переводившего криптовалюту на украинские счета

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации задержали в Нижнем Новгороде гражданина России по подозрению в госизмене за переводы средств в крипто-валюте террористической организации на Украине.

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