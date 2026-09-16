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Такой день. Прямая линия с Виктором Томенко и крупное обновление общественного транспорта

Такой день. Прямая линия с Виктором Томенко и крупное обновление общественного транспорта

О главных событиях региона за 16 сентября Писатель, общественно-политический деятель, актер и музыкант Захар Прилепин встретился с кадетами, юнармейцами, воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных клубов города, а также с педагогами в барнаульском лицее № 52.

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