Сергей Левченко: «Ошибочка вышла! Каждый день слышу это про энергетику, отданную в частные руки»

Директор департамента энергетики и газификации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области Сергей Малинкин посоветовал местным жителям, пострадавшим от отключения электроэнергии, больше полагаться на себя.
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