РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Губернатор Сальдо: Зеленский в Крынках убил тысячи русских парней с Одессы, Николаева, Днепропетровска

Губернатор Сальдо: Зеленский в Крынках убил тысячи русских парней с Одессы, Николаева, Днепропетровска

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что Владимир Зеленский погубил тысячи мобилизованных русских парней с южных регионов Украины в Крынках.

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