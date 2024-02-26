Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что Владимир Зеленский погубил тысячи мобилизованных русских парней с южных регионов Украины в Крынках.
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