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Newsweek: деревня в Британии проголосовала за вхождение в США из-за мигрантов

Newsweek: деревня в Британии проголосовала за вхождение в США из-за мигрантов

Приходской совет английской деревни Пиддингтон в графстве Оксфордшир намерен официально попросить о вхождении в состав США, если британские власти не откажутся от планов разместить просителей убежища на военной базе по соседству.

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