Newsweek: деревня в Британии проголосовала за вхождение в США из-за мигрантов

Приходской совет английской деревни Пиддингтон в графстве Оксфордшир намерен официально попросить о вхождении в состав США, если британские власти не откажутся от планов разместить просителей убежища на военной базе по соседству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Спасибо, до свид...
- Раскрыт ранее неи...
- Раскрыт ранее неи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым