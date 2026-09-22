Экс-полузащитник сборной Албании Таулант Джака прокомментировал ситуацию вокруг своего брата, полузащитника «Сандерленда» Гранита Джаки, которого исключили из сборной Швейцарии за подделку справки о вакцинации от коронавируса.
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