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«Лейкерс» могут предложить пост главного тренера Нику Нерсу

Функционер одного из клубов Восточной конференции сообщил журналисту Heavy.com Шону Хевени, что Лейкерс» могут предложить должность главного тренера Нику Нерсу («Торонто»).

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