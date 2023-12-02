Двухмиллионному посетителю выставки-форума "Россия" вручили подарок

РИА Новости/Григорий Сысоев Двухмиллионному посетителю выставки-форума "Россия", жителю Казани Марату Сабитову, вручили подарок – сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сообщили организаторы мероприятия.
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