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Двухмиллионному посетителю выставки-форума "Россия" вручили подарок

Двухмиллионному посетителю выставки-форума "Россия" вручили подарок

РИА Новости/Григорий Сысоев Двухмиллионному посетителю выставки-форума "Россия", жителю Казани Марату Сабитову, вручили подарок – сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, сообщили организаторы мероприятия.

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