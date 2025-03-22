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Царьград

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Поставки угля в Южную Корею из России упали до минимума за 4 года

Поставки угля в Южную Корею из России упали до минимума за 4 года

Поставки российского угля в Южную Корею в феврале 2025 года снизились до 112,2 миллиона долларов, что является минимумом за четыре года.

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