Мошенники нашли способ кражи денег через экран смартфона

Мошенники научились красть деньги через демонстрацию экрана смартфона.Опасная техника мошенников, которые используют аппаратуру и запугивают своих жертв, была обнародована профессором Шамилем Магомедовым, заведующим кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" в РТУ МИРЭА.