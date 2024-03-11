Мошенники нашли способ кражи денег через экран смартфона

Мошенники научились красть деньги через демонстрацию экрана смартфона.Опасная техника мошенников, которые используют аппаратуру и запугивают своих жертв, была обнародована профессором Шамилем Магомедовым, заведующим кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" в РТУ МИРЭА.
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