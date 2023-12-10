Huawei победила американские санкции: у китайской компании появился собственный 5-нанометровый процессор

Пять лет под жесткими американскими санкциями, которые отрезали Huawei от передовых однокристальных систем, дали свой результат: у компании появился свой собственный 5-нанометровый процессор, произведенный в Китае.
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