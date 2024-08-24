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Земский Вестник

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Владимир Рябцун провел прием граждан

Владимир Рябцун провел прием граждан Депутат Законодательного Собрания от «Единой России» Владимир Рябцун провел приём граждан.

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