Автомобиль всмятку, двое детей в больнице: прокуратура проверит ДТП в Крыму

Ленинский район Крыма стал местом серьезного дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили в прокуратуре РК, сегодня утром, 26 августа, водитель автомобиля Део Матиз перевозил двух несовершеннолетних пассажиров 11 и 3 лет.