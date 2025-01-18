МЧС Севастополя: как правильно совершать крещенское омовение?

Как правильно совершать обряд омовения, рассказали сотрудники МЧС Севастополя. Омовения можно совершать только в установленных местах, где есть пункты обогрева, медики, спасатели; Зимние купания противопоказаны при бронхолёгочных, сердечно-сосудистых заболеваниях и ОРЗ; Не употребляйте алкоголь! Он даёт лишнюю нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению; У воды разгорейтесь, сделав махи руками, наклоны, пробежку, нанесите на тело крем, чтобы сохранить тепло; Не заплывайте на глубину, не прыгайте с причалов и скал, не ныряйте с головой, в воде находитесь не дольше минуты; После купания следует вытереться, надеть тёплую одежду, согреться помогут горячие напитки и пешая прогулка.