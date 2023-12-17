Владимир Путин в ходе прямой линии сказал об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров.
В России отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров
Комментарии
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Александр яросв
Сейчас пенсионеры заживут, путешествовать наверно будут.
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4 час.
Valentina hohlova
это же копейки. неужели не стыдно? накопления в сбере таят не по дням а по часам.
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2 час.
Valentina hohlova
это же копейки. неужели не стыдно? накопления в сбере таят не по дням а по часам.
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2 час.
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