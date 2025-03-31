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Вильфанд пообещал аномальное тепло 1 апреля

Вильфанд пообещал аномальное тепло 1 апреля

Температура воздуха 1 апреля прогреется выше климатической нормы на территории всей России. По словам Вильфанда, жителям европейской части страны стоит ждать на 2–4 градуса выше нормы, а в Южном федеральном округе — на 8–10 градусов.

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