Вильфанд пообещал аномальное тепло 1 апреля

Температура воздуха 1 апреля прогреется выше климатической нормы на территории всей России. По словам Вильфанда, жителям европейской части страны стоит ждать на 2–4 градуса выше нормы, а в Южном федеральном округе — на 8–10 градусов.
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