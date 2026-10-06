Скидки на коммуналку дадут не только пенсионерам: новый указ

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг доступна не только пенсионерам. На неё может претендовать семья, если коммунальные расходы занимают слишком большую долю дохода.
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