"В 2025-м всем русским придётся защищать свои дома"

Так у нас уже давно монархия под прикрытием демократии, чтоб мир не пугать.

ИК

Иосиф Калинин

Ну, такой вариант вполне просматривается и без пророчеств старца Стефана. И это, действительно, не будет война. И НАТО или Украина тут будут ни при чем. Защищать свои дома нам придется от мигрантов, мутный поток которых уже захлестывает Россию. И, судя по тенденции, после выборов этот поток только усилится!