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СССР-Россия

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"В 2025-м всем русским придётся защищать свои дома"

"В 2025-м всем русским придётся защищать свои дома"

В Сети сейчас активно распространяется пророчество знаменитого афонского старца Стефана Карульского.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Представляетте,как  Стефан Карульский &quot;благоухал&quot;!
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15 час.
Петр
Так у нас уже давно монархия под прикрытием демократии, чтоб мир не пугать.
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15 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, такой вариант вполне просматривается и без пророчеств старца Стефана.  И это, действительно, не будет война. И  НАТО или Украина тут будут ни при чем.  Защищать свои дома нам придется от мигрантов, мутный поток которых уже захлестывает Россию. И, судя по тенденции, после выборов этот поток только усилится!
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3 час.

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