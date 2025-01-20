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Этот "лёгкий" напиток запускает рак кишечника: Врач Павлова указала на опасность всего одной порции

Этот "лёгкий" напиток запускает рак кишечника: Врач Павлова указала на опасность всего одной порции

Регулярное употребление пива, к которому многие относятся как к "лёгкому" напитку, увеличивает риск развития рака кишечника.

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