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В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

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