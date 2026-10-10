В России подорожала подготовка легкового автомобиля к зиме на 6-10% в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 года средняя стоимость товаров и услуг для подготовки легкового автомобиля к зимнему сезону в России достигла 41 164 рубля, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.
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