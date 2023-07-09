Неспешный разговор

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Кассеты по-джентльменски

Кассеты по-джентльменски

КВАДРАТУРА  КРУГА Вот как надо передавать кассетное оружие: под письменные обязательства не применять его там, где нельзя, а применять только там, где можно.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А зачем тогда эти кассеты вообще? (спросить бы этого &quot;делового&quot; маразматика, если столько ограничений...)
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1 д.
Людмила Фирстова
Вы прочитайте характеристики этих снарядов, они запрещены во всех странах, кроме США и Украины, а они будут применять их везде, это ужасно!
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1 д.

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