КВАДРАТУРА КРУГА Вот как надо передавать кассетное оружие: под письменные обязательства не применять его там, где нельзя, а применять только там, где можно.
Кассеты по-джентльменски
Комментарии
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Evgenija Palette
А зачем тогда эти кассеты вообще? (спросить бы этого "делового" маразматика, если столько ограничений...)
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1 д.
Людмила Фирстова
Вы прочитайте характеристики этих снарядов, они запрещены во всех странах, кроме США и Украины, а они будут применять их везде, это ужасно!
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1 д.
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