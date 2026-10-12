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Известные люди Республики Алтай оценили идею строительства ГЭС на Катуни

Известные люди Республики Алтай оценили идею строительства ГЭС на Катуни

Вопрос о строительстве ГЭС на Катуни в Республике Алтай вновь становится на повестке дня. Данная тема в свое время разрабатывалась в качестве перспективной.

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