Льготы для владельцев «Подорожника»: проезд станет еще доступнее

С использованием СБП пользователи будут получать до 10 процентов кешбэка Карта «Подорожник» стала самым популярным способом оплаты проезда в Санкт-Петербурге и позволила пассажирам сэкономить более 1,3 миллиарда рублей в 2023 году.
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