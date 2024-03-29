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Парламентская газета

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В Киеве признали сложную для ВСУ ситуацию на фронте

В Киеве признали сложную для ВСУ ситуацию на фронте

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ситуацию на фротне сложной для Киева. В беседе с немецкой газетой Bild он признал, что давление российских вооруженных сил усиливается, передает 29 марта ТАСС.

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