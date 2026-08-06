В работе интернета в России произошел сбой. Об этом сообщает Baza в Telegram. Уточняется, что на проблемы в работе сети пожаловались жители нескольких российских регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ростовской, Тюменской областей.