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В работе интернета в России произошел сбой

В работе интернета в России произошел сбой. Об этом сообщает Baza в Telegram. Уточняется, что на проблемы в работе сети пожаловались жители нескольких российских регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ростовской, Тюменской областей.

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