Nouvelle Tribune: Ракеты «Циркон» стали инструментом сдерживания Запада

Военный эксперт Шарли Хессун поделился сведениями о том, что задействование ракет «Циркон» для поражения целей на территории украинской столицы оказалось необходимо Российской Федерации для того, чтобы показать силу западным державам.
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