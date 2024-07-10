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Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис

Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Запад тратит огромные суммы на поддержку Украины в связи с возвращением функции защиты альянса от угрозы с Востока.

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