Гаврилов объяснил, зачем Запад тратит миллиарды на украинский кризис

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Запад тратит огромные суммы на поддержку Украины в связи с возвращением функции защиты альянса от угрозы с Востока.
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