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После смертельного ДТП на Литейном мосту депутаты объяснили, почему не запретят каршеринг

После смертельного ДТП на Литейном мосту депутаты объяснили, почему не запретят каршеринг

Пьяный молодой водитель каршеринга насмерть сбил пожилого пешехода на Литейном мосту. В результате медосвидетельствования оказалось, что виновник аварии был пьян – в его крови зафиксировали в два раза больше допустимой нормы промиллей.

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