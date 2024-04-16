После смертельного ДТП на Литейном мосту депутаты объяснили, почему не запретят каршеринг

Пьяный молодой водитель каршеринга насмерть сбил пожилого пешехода на Литейном мосту. В результате медосвидетельствования оказалось, что виновник аварии был пьян – в его крови зафиксировали в два раза больше допустимой нормы промиллей.
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