Украинский военнопленный заявил о бессмысленности приказов командования ВСУ

Украинский военнопленный Валерий Волькул заявил о бессмысленности приказов командования ВСУ. По его словам, украинские военные, следующие этим приказам, вынуждены просто "сидеть и ждать", пока "что-то прилетит на голову".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии