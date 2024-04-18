Пугал прохожих. Хулигана из Приморья задержали за демонстрацию оружия и выстрелы

В Партизанске возбудили уголовное дело в отношении хулигана-мужчины, сообщает PRIMPRESS. 38-летний мужчина из Приморья в состоянии алкогольного опьянения демонстрировал прохожим пневматический пистолет и позже произвел несколько выстрелов в воздух.