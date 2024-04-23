В Сочи сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже

В отдел полиции Адлерского района Сочи с сообщением о краже обратился местный житель. Заявитель пояснил, что из его дачного дома пропала бытовая техника и электроника общей стоимостью свыше 800 тысяч рублей.
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