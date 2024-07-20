Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Воронежской области

ГУ МВД России по Воронежской области В Воронежской области в результате столкновения двух грузовиков, легкового автомобиля, микроавтобуса и "Газели" погиб один человек, еще девять пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
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