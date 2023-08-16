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Политолог заявил, что Запад все меньше надеется на успешный исход контрнаступления Украины

Политолог заявил, что Запад все меньше надеется на успешный исход контрнаступления Украины

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Западные спонсоры Украины все меньше питают иллюзий по поводу контрнаступления, в частности, относительно «наполеоновских» планов, о которых заявлял Киев: стремительный выход к Азовскому морю и битве за Крым.

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