Политолог заявил, что Запад все меньше надеется на успешный исход контрнаступления Украины

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Западные спонсоры Украины все меньше питают иллюзий по поводу контрнаступления, в частности, относительно «наполеоновских» планов, о которых заявлял Киев: стремительный выход к Азовскому морю и битве за Крым.