Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

С 20 по 22 декабря в Чайковском пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону. Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 3-й этап Чайковский, Россия Расписание трансляций 20 декабря, пятница Спринт, мужчины 9:00 Спринт, женщины 12:00 21 декабря, суббота Гонка преследования, мужчины 9:00 Гонка преследования, женщины 12:00 22 декабря, воскресенье Масс-старт, мужчины 9:00 Масс-старт, женщины 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Лукман о «Реале»: «Мбаппе – один из лучших в мире и доказывал это тысячу раз. «Аталанта» думает не о мести за Суперкубок, а только об этой игре»
- Юлия Ефимова: «Если бы нам сказали за недели три или месяц, то я, наверное, по‑другому бы подготовилась к отбору на ЧМ, но как есть»
Свежие комментарии