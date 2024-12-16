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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

С 20 по 22 декабря в Чайковском пройдет третий этап Кубка Содружества по биатлону. Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 3-й этап Чайковский, Россия Расписание трансляций 20 декабря, пятница Спринт, мужчины 9:00  Спринт, женщины 12:00 21 декабря, суббота Гонка преследования, мужчины 9:00 Гонка преследования, женщины 12:00 22 декабря, воскресенье Масс-старт, мужчины 9:00 Масс-старт, женщины 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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