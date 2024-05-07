Жители Архангельска принимают участие в акции «Окна Победы»

В 2024 году вновь отменено проведение традиционной акции памяти «Бессмертный полк». Несмотря на это, горожане отдают дань погибшим в Великой Отечественной войне предкам, украшая окна своих квартир и рабочие места.
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