Ryzen 7 9800X3D на 28% быстрее Ryzen 7 7800X3D в многопоточном тесте, но разница в играх — всего 2%. MSI раскрыла удивительные подробности о производительности Ryzen 9000X3D

Случайно или нет, но спустя всего несколько дней после премьеры новейших процессоров Intel Arrow Lake для настольных ПК в Сети появились слайды презентации MSI, в которой демонстрируются графики производительности новейших процессоров Ryzen 9000X3D, ориентированных на геймеров.
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